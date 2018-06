Peking (AFP) Die chinesische Regierung hat die von Tokio geplante größere Rolle für das japanische Militär als Gefährdung der asiatischen Sicherheit kritisiert. Außenamtssprecher Hong Lei sagte am Mittwoch in Peking, Japan dürfe nichts unternehmen, was den Frieden und die Stabilität in der Region torpedieren könne. Die US-Regierung begrüßte dagegen die japanischen Pläne für eine Remilitarisierung.

