Sanaa (AFP) Im Kampf gegen radikale Islamisten und bei Attentaten sind im Jemen in der ersten Jahreshälfte mehr als 370 Sicherheitskräfte getötet worden. Von insgesamt 374 Toten gehörten 211 der jemenitischen Armee an, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Mittwoch ergab. In den Reihen der Spezialkräfte des Innenministeriums gab es 94 Tote, bei 34 Opfern handelte es sich um Polizisten, 17 weitere gehörten den Geheimdiensten an. Weitere Tote wurden unter anderem bei der Präsidentengarde gezählt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.