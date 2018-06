Tripolis (AFP) Die libysche Regierung hat eine Einigung im Ölstreit mit den Rebellen verkündet. Die Ölkrise in Libyen sei beendet, die Regierung habe die Kontrolle über zwei wichtige Ölterminals im Osten des Landes übernommen, erklärte Interimsregierungschef Ibrahim al-Theni am Mittwochabend. Der Rebellenführer Ibrahim al-Dschadhran bestätigte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz seinerseits die Freigabe der Häfen von Ras Lanuf und Al-Sedra bekannt, in denen täglich bis zu 200.000 beziehungsweise 350.000 Barrel verladen werden können.

