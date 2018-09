Bannu (AFP) Bei Angriffen der pakistanischen Armee mit Kampfhubschraubern auf Verstecke radikaler Islamisten sind im Nordwesten des Landes am Mittwoch mindestens zehn Aufständische getötet worden. Die Attacken galten nach Angaben aus Behördenkreisen Taliban-Kämpfern und anderen Extremisten in der Nähe von Miranshah, der Hauptstadt der Stammesregion Nord-Waziristan an der Grenze zu Afghanistan. Die Armee fliegt dort seit gut zwei Wochen Lufteinsätze und startete am Montag auch eine Bodenoffensive.

