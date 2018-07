Hamburg (SID) - Mitfavoritin Calyxa hat am dritten Tag des Derby-Meetings auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn mit dem mit 55.000 Euro dotierten Gaertner-Gedächtnisrennen das Hauptereignis gewonnen. Die von Ferdinand Leve trainierte vierjährige Stute setzte sich unter Jockey Adrie de Vries nach 1600 m vor der von Andre Best gerittenen Diamond Dove aus dem Stall von Andreas Löwe durch. Platz drei ging an Artwork Genie mit Filip Minarik im Sattel.