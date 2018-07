Paris (AFP) Frankreichs durch eine Korruptionsaffäre in Bedrängnis geratener Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe nie gegen die Prinzipien des Rechtsstaats verstoßen, sagte Sarkozy in einem Fernsehinterview, von dem am Mittwochabend in Paris erste Auszüge veröffentlicht wurden. Sarkozy prangerte zudem eine "politische Instrumentalisierung eines Teils der Justiz" an.

