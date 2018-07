Jerusalem (AFP) In einem mutmaßlichen Racheakt nach der Ermordung von drei Israelis ist einem Medienbericht zufolge ein palästinensischer Jugendlicher entführt und getötet worden. Wie das israelische Radio am Mittwoch meldete, wurde der Junge in Jerusalem verschleppt. Der Mord an den drei israelischen Jugendlichen hatte die Öffentlichkeit tief entsetzt, Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machte die radikalislamische Hamas für die Tat verantwortlich und drohte mit Vergeltung.

