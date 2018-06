Bayreuth (AFP) Vermutlich wegen einer nicht angezogenen Handbremse ist am Mittwoch das Auto eines 75-Jährigen in Franken vollständig in einem See versunken. Der Mann habe seinen Wagen offenbar ohne Sicherung vor einem Tennisheim am Tauperlitzer See im Landkreis Hof abgestellt, teilte das Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth mit.

