Accra (AFP) Angesichts der rasanten Ausbreitung der Ebola-Epidemie in Westafrika sind die Gesundheitsminister aus mehreren Staaten der Region am Mittwoch zu einem Krisentreffen zusammengekommen. Während der zweitägigen Konferenz in der ghanaischen Hauptstadt Accra wollen die Minister gemeinsam mit internationalen Experten einen Aktionsplan für den Kampf gegen die hoch ansteckende Krankheit beschließen. Die Konferenz findet auf Einladung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) statt.

