New York (AFP) Der Streit zwischen dem US-Modehersteller American Apparel und dessen geschasstem Chef Dov Charney geht in eine neue Runde. Mit dem Ziel, die Kontrolle über das von ihm gegründete Unternehmen wieder zu übernehmen, stockte Charney nach seinem Rauswurf Mitte Juni seine Beteiligung am Kapital der Gesellschaft heimlich auf, wie aus am Dienstag eingesehenen Dokumenten bei der US-Börsenaufsicht hervorgeht. Während er bis zu seiner Beurlaubung noch 27 Prozent hielt, waren es am 27. Juni knapp 43 Prozent.

