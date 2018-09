Los Angeles (AFP) Der US-Regisseur und Drehbuchautor Paul Mazursky ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Mazursky, der Filme wie "Eine entheiratete Frau" (1978) und "Zoff in Beverly Hills" (1986) drehte, sei am Montag gestorben, sagte sein Agent Jeffrey Berg am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Medienberichten zufolge erlitt er einen Lungen- und Herzstillstand. Mazursky war mehrfach für den Oscar nominiert. Er trat auch als Darsteller auf, unter anderem in der Fernsehserie "Die Sopranos".

