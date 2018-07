Washington (AFP) Die USA haben die japanische Militärreform begrüßt, wonach die Armee künftig verbündeten Staaten bei einem Angriff helfen darf. Die Allianz zwischen den USA und Japan sei "eine unserer wichtigsten (...) Sicherheits-Partnerschaften", sagte Außenamtssprecherin Marie Harf am Dienstag in Washington. Mit dem am Dienstag vom Kabinett in Tokio beschlossenen Grundsatzrecht auf "kollektive Selbstverteidigung" werde diese Sicherheitszusammenarbeit gestärkt.

