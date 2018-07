Kabul (AFP) Die Zweifel an einem korrekten Verlauf der Stichwahl um das Präsidentenamt in Afghanistan Mitte Juni haben sich weiter verdichtet: Die Wahlbeobachter der Europäischen Union forderten am Donnerstag nach Hinweisen auf eine großflächige Manipulation, die Überprüfung der Auszählungsergebnisse auf eine größere Anzahl von Wahllokalen auszudehnen. Derzeit werden bereits die Auszählungen aus fast 2000 der insgesamt 23.000 Wahllokale überprüft, wie Wahlkommissions-Chef Ahmed Jusuf Nuristani am Mittwoch in Kabul mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.