Berlin (dpa) - Der Zoll stellt 1600 neue Mitarbeiter ein, um die Umsetzung des von 2015 an geplanten Mindestlohns von 8,50 Euro pro Stunde besser kontrollieren zu können. Der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn nütze auf dem Papier nichts, er müsse in der Wirklichkeit umgesetzt werden. Das sagte Arbeitsministerin Andrea Nahles im Bundestag zu Beginn der abschließenden Beratung ihres Gesetzes. Nahles sprach von einem Meilenstein in der Arbeits- und Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland.

