Peking (AFP) Die chinesische Polizei hat einen an beiden Armen amputierten Mann festgenommen, der sein Auto nur mit den Füßen steuerte. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, fiel der ungewöhnliche Fahrer der Autobahnpolizei in Xiantao in der zentralen Provinz Hubei auf. Mit dem einen Fuß lenkte er das Steuerrad, mit dem anderen trat er die Pedalen seines Automatikwagens.

