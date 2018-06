Berlin (dpa) - Viele Menschen halten Finanzprodukte laut einer Umfrage im Auftrag des Bundesverbands deutscher Banken für zu kompliziert.

Knapp acht von zehn Befragten stimmten der Aussage eher oder voll zu, Geldanlagen und Bankgeschäfte seien heute so kompliziert, dass man vieles daran überhaupt nicht verstehen könne. "Das ist kein richtig guter Befund", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken, Michael Kemmer, am Donnerstag in Berlin.

"Und das ist natürlich auch ein Arbeitsauftrag an die Banken und an uns." Die Komplexität und das große Angebot machten deutschen Sparern zu schaffen, besonders den Senioren.