Brüssel (AFP) Der bereits rund einhundert Jahre dauernde Streit um die Nutzung der Biermarke "Budweiser" geht in eine neue Runde. Der Getränkeriese Anheuser-Busch InBev (AB InBev) mit Hauptsitz in Belgien gab am Donnerstag die Übernahme der kleinen tschechischen Brauerei Pivovar Samson bekannt. Der Kauf stärke die rechtliche Position von AB InBev in dem Markenstreit, erklärte ein Sprecher. Die gegnerische Seite, die staatliche tschechische Brauerei Budejovicky Budvar aus dem böhmischen Budejovice (Budweis), wies das umgehend zurück.

