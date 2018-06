Rio de Janeiro (AFP) Latino-Popstar Shakira wird am 13. Juli bei der Abschlussfeier der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien auftreten. Bei der Zeremonie im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro singt die Kolumbianerin zusammen mit dem brasilianischen Künstler Carlinhos Brown ihre WM-Hymne "La la la (Brazil 2014)", wie der Fußball-Weltverband Fifa am Mittwoch ankündigte. Außerdem werden Gitarrenlegende Carlos Santana und der Rapper Wyclef Jean mit dem Brasilaner Alexandre Pires den offiziellen Turniersong "Dar Um Jeito" darbieten.

