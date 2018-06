Berlin (dpa) - Union und SPD wollen für den Ausbau des schnellen Internets in Deutschland auch eine Mitnutzung existierender Leitungen ermöglichen. Bestehende Strom-, Gas-, Fernwärme- und Abwassernetze böten "ein hohes Potenzial für einen kosten- und ressourcenschonenden Breitbandausbau", heißt es in einem Antrag der Koalitionsfraktionen, über den heute in Bundestag beraten werden soll. Auch beim Bau oder der Sanierung von Brücken sollte bindend werden, Leerrohre zu verlegen. Bund, Länder und Kommunen sollten noch in diesem Jahr festlegen, wie sie für den Breitbandausbau zusammenarbeiten wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.