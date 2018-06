Berlin (AFP) Senioren scheuen bei Geldgeschäften das Risiko und setzen lieber auf bewährte Anlagen. Das Sparbuch sei dabei das bedeutendste Anlageprodukt, teilte der Bundesverband deutscher Banken (BdB) am Donnerstag in Berlin mit. In einer Studie hatte der Verband den Umgang älterer und jüngerer Generationen mit Geld verglichen. Die Zahlen zeigen: Allzu anders ticken Alte und Junge in Gelddingen eigentlich gar nicht.

