Frankfurt/Main (AFP) Bei einer Schießerei in der Innenstadt von Frankfurt am Main sind in der Nacht zum Donnerstag fünf Menschen verletzt worden. Hintergrund sei vermutlich ein Streit zwischen Mitgliedern einer Rockergruppe, teilte die Polizei mit. Vier Männer im Alter von 31, 32, 35 und 43 Jahren wurden demnach angeschossen, ein 46 Jahre alter Mann erlitt im Zuge der Auseinandersetzung einen Bizeps-Abriss am Oberarm.

