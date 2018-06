Erlangen (AFP) Der wegen seiner Arbeit in einem Anonymisierungsnetzwerk ins Visier des US-Geheimdienstes NSA geratene Erlanger Student Sebastian Hahn will sich weiter für eine verbesserte Privatsphäre im Internet einsetzen. "Ich fühle mich bestätigt auf meinem Weg. Nur durch aktives Handeln lässt sich unsere Demokratie langfristig verteidigen, Demokratie braucht Privatsphäre und Sicherheit in der Kommunikation", erklärte der 27-Jährige Informatik-Student am Donnerstag auf seiner Website https://wwwcip.cs.fau.de/~snsehahn/Tor-Fragen.

