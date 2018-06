Köln (AFP) Wer im Sommer in Gummi-Latschen schlüpft, hat möglicherweise einen Chemie-Cocktail an den Füßen. Der WDR veröffentlichte am Donnerstag die Ergebnisse einer Laboranalyse von zwölf Flip-Flops, die auf Lösungsmittel, Schwermetalle und krebserregende Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) untersucht wurden.

