Passau (AFP) Der DGB will einem Bericht zufolge bei der geplanten Frauenquote für Aufsichtsräte eine Ausnahmeklausel für die Arbeitnehmervertreter in männerdominierten Betrieben durchsetzen. Dies sehe ein Vorstandsbeschluss des Gewerkschaftsbundes vor, berichtete die "Passauer Neuen Presse" am Donnerstag. DGB-Vize Elke Hannack sagte dem Blatt, bei der Wahl der Belegschaftsvertreter in die Aufsichtsgremien "müssen wir uns am Geschlechterverhältnis der Beschäftigten im Betrieb orientieren".

