Bonn (AFP) Das Bundeskartellamt wirft der Supermarktkette Edeka vor, ihre Marktmacht gegenüber Lieferanten in unzulässiger Weise ausgenutzt zu haben. Nach der Übernahme der Plus-Märkte im Jahr 2009 habe Edeka unter anderem bessere Einzelkonditionen von Plus "im Wege des 'Rosinenpickens'" herausgegriffen und "pauschale und unbegründete Forderungen von erheblichen Sonderzahlungen" geltend gemacht, teilte die Behörde am Donnerstag in Bonn mit. Das Vorgehen gegenüber den Lieferanten sei "missbräuchlich" gewesen.

