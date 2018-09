Wien (AFP) In Wien hat am Donnerstag die vermutlich entscheidende Gesprächsrunde zum iranischen Atomprogramm begonnen. Das teilten Vertreter der USA und der Europäischen Union mit. Bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und der Gruppe der fünf UN-Vetomächte plus Deutschland soll bis zum 20. Juli ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des jahrelangen Streits erreicht werden. Dann läuft das im November geschlossene Interimsabkommen aus, das als Grundlage für die Verhandlungen dient.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.