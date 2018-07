Düsseldorf (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich einem Bericht zufolge in das Streitthema Pkw-Maut eingeschaltet und den Zeitplan von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) gestoppt. Die Kanzlerin und CDU-Chefin habe in der Präsidiumssitzung der Partei am Montag das Vorhaben ausgebremst, ein Konzept für die Pkw-Maut noch vor der Sommerpause vorzulegen, berichtete das Düsseldorfer "Handelsblatt" (Freitagausgabe) unter Berufung auf Parteikreise.

