Karlsruhe (AFP) Autoren, Grafiker und Fotografen können sich auf nachträgliche Urhebervergütungen einstellen. Denn für Drucker und PCs wurde auch bereits vor 2008 eine Urheberabgabe fällig, wie am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschied. Der von den Geräteherstellern zu zahlende Nachschlag wird danach allerdings wohl deutlich geringer ausfallen, als die ursprünglich in Rede stehenden 900 Millionen Euro. (Az: I ZR 28/11)

