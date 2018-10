Berlin (AFP) Ob der Besuch der Bundeskanzlerin in China Ai Weiwei hilft, ist offen: Seit Monaten hofft der in Peking von den Behörden festgehaltene Künstler, vielleicht doch noch selbst zu seiner bis Mitte Juli in Berlin laufenden Ausstellung reisen zu können. In Berliner Regierungskreisen wollte sich vor Angela Merkels Aufbruch zu ihrem mehrtägigen Besuch niemand festlegen, ob die Kanzlerin ein gutes Wort für Ai einlegen wird. Im Vordergrund stehen wie so oft in der intensiven deutsch-chinesischen Besuchsdiplomatie die wirtschaftlichen Beziehungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.