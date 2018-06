Straßburg (AFP) Das Europaparlament wird am 15. Juli über die Ernennung des ehemaligen luxemburgischen Regierungschefs Jean-Claude Juncker zum neuen Präsidenten der EU-Kommission abstimmen. Dies hätten der Präsident des Parlaments, Martin Schulz (SPD), und die Fraktionsvorsitzenden beschlossen, teilte ein Sprecher der EU-Volksvertretung am Donnerstag in Straßburg mit. Ursprünglich war die Abstimmung dazu am 16. Juli geplant gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.