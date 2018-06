Paris (AFP) Für die Franzosen ist es fast ein Einschnitt in ihre Kulturgeschichte: Ab sofort können Wein und Cidre am Arbeitsplatz verboten werden. Das sieht ein Dekret der sozialistischen Regierung in Paris vor, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach dürfen Arbeitgeber wegen Gesundheits- und Unfallgefahren für ihre Angestellten künftig auch Wein, Cidre oder Bier am Arbeitsplatz verbieten.

