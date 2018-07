Mainz (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Rechtsverteidiger Daniel Brosinski vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth verpflichtet. Wie die Rheinhessen mitteilten, sollte der 25-Jährige nach dem Medizincheck am Donnerstagnachmittag einen Vierjahresvertrag bis 2018 unterzeichnen. Über die Ablösemodalitäten für den Abwehrspieler, der in Fürth noch bis 2015 unter Vertrag stand und bereits von 2008 bis 2010 beim 1. FC Köln in 18 Spielen (1 Tor) Erstliga-Luft geschnuppert hat, vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

"Mein Ziel war es immer, in die Bundesliga zurückzukehren. Der Wechsel zu Mainz 05 ist für mich der logische nächste Schritt in meiner Entwicklung", sagte Brosinski. "Daniel Brosinski bringt als Fußballer und Typ alle Qualitäten mit, die wir uns für die Position des rechten Verteidigers gewünscht haben", meinte 05-Manager Christian Heidel.

Brosinski, der in der vergangenen Spielzeit in 29 Spielen zweimal traf, ist der erste Mainzer Neuzugang für die kommende Saison.