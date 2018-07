Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat den ghanaischen Mittelfeldspieler Afriyie Acquah erneut an den FC Parma ausgeliehen. Der 22-Jährige, der bei den Kraichgauern noch einen Vertrag bis 2017 besitzt, wird somit ein weiteres Jahr in der Serie A spielen. Das teilte Hoffenheim am Donnerstag mit.

Acquah war im Januar 2013 für rund 2,5 Millionen Euro von US Palermo nach Hoffenheim gewechselt, hatte dort aber keine Pflichtspielminute bestritten. Für Parma spielte Acquah bereits in der Hinserie der Saison 2012/13 auf Leihbasis.

Auch der peruanische Nationalspieler Luis Advincula wird erneut ausgeliehen. Hoffenheim verständigte sich mit Sporting Cristal Lima auf eine Fortführung der Leihe bis Juni 2015.