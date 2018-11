Fürth (SID) - Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat seine Profis Daniel Brosinski, Nikola Djurdjic und Tim Sparv abgegeben. Das gaben die Franken am Donnerstag bekannt. Abwehrspieler Brosinski (25) wechselt zu Bundesligist Mainz 05, Stürmer Djurdjic (28) schließt sich dessen Ligakonkurrenten FC Augsburg an, und Mittelfeldmann Sparv (27) wird fortan für den FC Midtjylland in Dänemark spielen.

Alle drei Profis hatten in Fürth noch laufende Verträge, über die jeweilige Ablösesumme vereinbarte das Kleeblatt mit den aufnehmenden Klubs Stillschweigen. "Spieler zu entwickeln und erfolgreich zu transferieren gehört zu unserem Geschäftsmodell", sagte Präsident Helmut Hack über die Transfers: "Wir haben immer bewiesen, dass wir stets eine schlagkräftige und erfolgreiche Mannschaft zusammengestellt haben. Das wird uns auch in diesem Jahr gelingen."