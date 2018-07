Köln (SID) - Vizepräsident Toni Schumacher vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat sich voll hinter die langfristige Vertragsverlängerung mit Aufstiegstrainer Peter Stöger bis zum Ende der Saison 2016/17 gestellt: "Wir wissen natürlich, dass die Klopfrichtung in der 1. Bundesliga vom Schulterklopen etwas weggeht. Aber wir im Vorstand haben klar gesagt: Never change a winning team", sagte der Vize-Weltmeister von 1982 und 1986 dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Schumacher bezeichnete den Österreicher, der zunächst bis 2015 unter Vertrag stand, als "wunderbaren Trainer", der die Mannschaft in der abgelaufenen Zweitliga-Saison kontinuierlich weiterentwickelt habe.

Der 60-Jährige stellte am Rande des Trainingsauftakts am Mittwoch allerdings klar, dass das Ziel nur Klassenerhalt lauten könne: "Die 1. Liga ist eine ganz andere Adresse. Wir spielen vom 1. Spieltag an gegen den Abstieg. Platz 15 ist das Ziel. Da kann uns niemand etwas anderes einreden."

Trotzdem sieht Schumacher den Verein gerüstet: "Dass wir früh planen konnten und der Kader bereits jetzt steht, ist natürlich ein großer Vorteil. Wir haben Jungs geholt, die zur Mannschaft und zum Charakter der Mannschaft passen." Zweitligameister Köln hat sieben neue Spieler verpflichtet, darunter Angreifer Simon Zoller vom 1. FC Kaiserslautern und Abräumer Kevin Vogt vom FC Augsburg.