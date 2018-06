Hamburg (SID) - Rafael van der Vaart, Kapitän des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV, freut sich auf die bevorstehende Verpflichtung von Stürmer Pierre-Michel Lasogga. ?Wir haben letzte Saison gesehen, dass er unglaublich wichtig für die Mannschaft ist. Er hat einen super Charakter", sagte der Niederländer Sky Sport News HD.

Die Hanseaten hatten den 22-Jährigen bereits in der Vorsaison von Liga-Konkurrent Hertha BSC ausgeliehen. Der Angreifer erzielte in der abgelaufenen Spielzeit 14 Tore und war damit maßgeblich am Klassenerhalt der Norddeutschen beteiligt.