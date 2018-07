Belo Horizonte (SID) - Der Einsturz einer Brücke im WM-Spielort Belo Horizonte hat am Donnerstag mindestens zwei Todesopfer gefordert. Zudem wurden 22 Personen bei dem Unglück verletzt. Das gab das Gesundheitsamt des Bundesstaates Minas Gerais bekannt. Die noch nicht für den Verkehr freigegebene Brücke war eingestürzt und hatte einen Bus und ein Auto unter sich begraben.

"Die Brücke war in der letzten Bauphase", sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Nachrichtenagentur AFP, "sie haben das Gerüst abgebaut, als der Unfall passierte." 13 Personen seien unverletzt aus dem Bus gerettet worden, die Fahrerin sei getötet worden. Nach Angaben eines Sprechers der Stadtverwaltung sollte die Brücke von einer Schnellbuslinie genutzt werden.

Die brasilianische Staatspräsidentin Dilma Rousseff bekundete ihre Anteilnahme über Twitter. Sie sicherte den Familien der Opfer Hilfe zu.

Die eingestürzte Brücke liegt etwa fünf Kilometer entfernt von der WM-Arena Estadio Mineirao. In Belo Horizonte wurden bereits fünf WM-Spiele ausgetragen, zudem wird am kommenden Dienstag das erste Halbfinale in der Metropole angepfiffen. Sollte Deutschland die Vorschlussrunde erreichen, spielt die Mannschaft von Joachim Löw in Belo Horizonte.

