Berlin (dpa) - Im NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags gibt es parteiübergreifend massive Kritik an der Kooperationsbereitschaft der Bundesregierung. Der Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg kritisierte in der ARD, dass in den bereitgestellten Akten viele Stellen unleserlich gemacht worden seien. Der Grünen-Obmann Konstantin von Notz kritisierte, man versuche, die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschuss durch mehrere Maßnahmen zu sabotieren. Der NSA-Untersuchungsausschuss will heute mit der Befragung ehemaliger Mitarbeiter des US-Geheimdienstes beginnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.