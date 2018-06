Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Juli 2014:

27. Kalenderwoche

184. Tag des Jahres

Noch 181 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Joseph, Thomas

HISTORISCHE DATEN

2013 - Das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten Evo Morales wird in Österreich rund 13 Stunden am Boden gehalten, da EU- Behörden vermuten, der von den USA gesuchte Ex- Geheimdienstler Edward Snowden könne sich an Bord befinden.

2012 - Gegen den Widerstand ukrainischer Nationalisten nimmt das Parlament in Kiew ein umstrittenes Gesetz zur Stärkung der russischen Sprache mit großer Mehrheit an.

2009 - Der Bundestag billigt die Gesetzespläne zur Errichtung sogenannter Bad Banks. Damit können die deutschen Banken ihre Bilanzen nun im großen Stil von Risikopapieren befreien.

1994 - Das 125. Deutsche Galopp-Derby in Hamburg wird vom Außenseiter Laroche aus dem Gestüt Ittlingen unter Jockey Stephen Eccles gewonnen.

1979 - Der Bundestag hebt die Verjährungsfrist für Mord und Völkermord endgültig auf. Damit können auch neu entdeckte NS- Verbrechen verfolgt werden.

1962 - Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle verkündet die Unabhängigkeit Algeriens nach 132 Jahren Kolonialherrschaft.

1935 - Ferdinand Porsche stellt den ersten Prototypen des VW Käfers vor.

1919 - Die Weimarer Nationalversammlung wählt Schwarz-Rot-Gold, die Farben der Revolution von 1848, zu den Reichsfarben.

1905 - Die französische Abgeordnetenkammer verabschiedet das Gesetz über die Trennung von Staat und Kirche.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: Singapur will 100 "historisch bedeutsame" Bäume und Exemplare ab 30 Meter Wipfelhöhe künftig mit Blitzableitern vor den Naturgewalten schützen. Für jeweils umgerechnet 3240 Euro sollen lange Kupferkabel um die Stämme geschlungen werden.

GEBURTSTAGE

1987 - Sebastian Vettel (27), deutscher Formel-1-Rennfahrer

1971 - Julian Assange (43), australischer Journalist, Mitbegründer von Wikileaks

1962 - Tom Cruise (52), amerikanischer Schauspieler ("Top Gun")

1934 - Manfred Bieler, deutscher Schriftsteller ("Der Mädchenkrieg"), gest. 2002

1883 - Franz Kafka, deutschsprachiger Schriftsteller ("Der Prozess"), gest. 1924

TODESTAGE

1971 - Jim Morrison, amerikanischer Musiker, Sänger der Rockgruppe The Doors, geb. 1943

1904 - Theodor Herzl, österreichischer Journalist und Politiker, Begründer des Zionismus, geb. 1860