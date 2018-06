Erbil (AFP) Der Präsident der autonomen Kurdenregion im Nordirak hat das Regionalparlament am Donnerstag zur Vorbereitung eines Unabhängigkeitsreferendums aufgerufen. Das Parlament solle "die Vorbereitungen für die Organisation eines Referendums über das Recht auf Selbstbestimmung starten", sagte Massud Barsani in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen. Eine Tonaufnahme seiner Erklärung ging der Nachrichtenagentur AFP zu. "Es würde unsere Position stärken und wäre eine mächtige Waffe in unseren Händen", sagte Barsani.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.