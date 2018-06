Tokio (AFP) Das japanische Finanzministerium hat den im Land weitverbreiteten Maskottchen im Comic-Stil den Kampf angesagt. Um Geld zu sparen, wies das Ministerium am Donnerstag die Behörden im ganzen Land an, den Einsatz der beliebten Maskottchen massiv zurückzuschrauben. Zur Begründung hieß es, viele der lebensgroßen bunten Figuren dienten lediglich "vagen PR-Zwecken", ihr Nutzen sei sehr begrenzt. Sie würden für hohe Summen angeschafft, träten zum Teil aber nur vier oder fünf Mal im Jahr überhaupt öffentlich in Erscheinung. Diese Verschleuderung öffentlicher Gelder müsse ein Ende haben.

