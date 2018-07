Frankfurt (dpa) - Bei einer Schießerei im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main sind in der Nacht fünf Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um eine Auseinandersetzung im Rockermilieu, sagte eine Polizeisprecherin. Nach dem Schusswechsel flüchteten die Beteiligten, auch die Verletzten, zunächst mit Fahrzeugen. Vier Verletzte seien später selbst in Krankenhäusern aufgetaucht. Die Polizei ermittelt, im Laufe des Tages sollen weitere Informationen bekanntgegeben werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.