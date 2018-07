Frankfurt/Main (dpa) - Vier Männer sind im Frankfurter Bahnhofsviertel bei einem nächtlichen Streit in der Rocker-Szene angeschossen worden. Wie viele Menschen insgesamt an der Fehde beteiligt waren und wer geschossen hat, blieb zunächst unklar.

Festnahmen gab es nicht. "Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, da die Kooperationsbereitschaft der Opfer mit der Polizei nicht sehr ausgeprägt ist", teilten die Ermittler mit.

Die Polizei vermutete einen Streit zwischen Mitgliedern ein und derselben Rockergruppe. Die Behörden wollten nicht sagen, um welche Gruppe es sich handelt. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks waren es Mitglieder der "Hells Angels".

Der Vorfall in der Nacht zum Donnerstag spielte sich nach ersten Erkenntnissen wie folgt ab: Kurz vor Mitternacht fahren mehrere Autos am Hochhaus Taunustor 2 am Rand des Bahnhofsviertels vor, Männer steigen aus - wie viele, ist auch am Vormittag unbekannt. "Es muss ein ganzer Pulk gewesen sein", sagte eine Polizeisprecherin. Die Männer geraten in Streit, es kommt zum Gerangel, schließlich fallen Schüsse, vier Männer im Alter von 31 bis 43 Jahren werden getroffen. Die Männer steigen wieder ein, auch die Verletzten, und fahren davon.

Die Schüsse trafen die Männer in Oberkörper, Bein oder Schulter. Drei der Männer suchten eigenständig Krankenhäuser auf. Ein fünfter Mann - ein 46-Jähriger - wurde durch einen Schlag am Oberarm verletzt.

Ob aus einer oder mehreren Waffen geschossen wurde, ist unklar. Die Verletzten schweigen, ihre Fahrzeuge wurden sichergestellt. Passanten wurden aufgerufen, sich zu melden. "Wir sind auf unabhängige Zeugen angewiesen", sagte die Sprecherin. Am Morgen begann die Spurensicherung mit der Arbeit am Tatort.