New York (dpa) - Die US-Sängerin Jewel (40, "Pieces of You") und ihr Ehemann Ty Murray (44) lassen sich scheiden. Das verkündete die Musikerin auf ihrer Homepage.

"Wir wollten, dass unsere Trennung als Mann und Frau nicht weniger liebevoll abläuft, als der Prozess unseres Zusammenkommens." Sie glaubten aber mittlerweile, "getrennt voneinander glücklicher zu werden als zusammen".

Die Sängerin aus Alaska und der Weltklasse-Rodeoreiter waren 16 Jahre lang ein Paar und haben 2008 geheiratet. Sie hätten sich vorgenommen, Freunde zu bleiben und sich um ihren knapp dreijährigen Sohn Kase zu kümmern, schrieb die 40-Jährige in ihrem Statement.

