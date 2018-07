Jerusalem (AFP) Die israelische Armee hat am Donnerstag eine begrenzte Mobilisierung eingeleitet, um ihre Präsenz nahe des Gazastreifens zu verstärken. Von dort waren am Mittwoch und Donnerstag erneut über 30 Raketen auf den Süden Israels abgefeuert worden. Oberstleutnant Peter Lerner erläuterte bei einer Pressekonferenz, es handele sich um die Einberufung von Reserveoffizieren für die örtlichen Kommandostellen und nicht um operative Kräfte. "Wir haben kein Interesse an einer Eskalation", versicherte der Armeesprecher.

