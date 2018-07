Jerusalem (AFP) Palästinensischer Raketenbeschuss auf eine israelische Stadt und Luftangriffe Israels auf Ziele im Gazastreifen haben die Spannungen in Nahost weiter verschärft. Durch die Luftangriffe seien elf Menschen verletzt worden, teilten die Behörden in Gaza am Donnerstag mit. Nach massiven Ausschreitungen blieb die Lage in Jerusalem und im Westjordanland gespannt. Dort wurden die Ergebnisse der Obduktion des am Vortag ermordeten palästinensischen Jugendlichen erwartet.

