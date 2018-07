Oslo (AFP) Aus dem Rettungshubschrauber, der ihn zum Krankenhaus bringen sollte, ist ein Bohrinsel-Mitarbeiter in Norwegen in den Tod gesprungen. Der 37-jährige Schwede sei aus 600 Metern Höhe ins Meer gesprungen, teilte die norwegische Polizei am Donnerstag mit. "Während des Fluges ist er aus dem Notausgang des Hubschraubers gesprungen", sagte Thomas Sörensen von der Polizei auf der Insel Asköy nahe Bergen in Westnorwegen. "Er fiel ins Meer, 600 Meter tief, und wir gehen davon aus, dass er sofort tot war."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.