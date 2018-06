Moskau (AFP) Frankreichs prominenter Steuerflüchtling Gérard Depardieu plant in seiner russischen Wahlheimat eine zweite Karriere als Restaurantbesitzer. Bereits im Oktober werde er in Moskau ein Restaurant mit dem Namen "Gerard" eröffnen, sagte Depardieu der Zeitung "Komsomolkaja Prawda" vom Donnerstag. Weitere Lokale in St. Petersburg und Saransk könnten folgen, allesamt sollen eine "einfache Küche" anbieten, "wie ich sie liebe, mit Gerichten aus Russland und Frankreich". Depardieu besitzt bereits mehrere Weinberge sowie Restaurants in Paris und Belgien.

