Moskau (AFP) Offenbar als Reaktion auf die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Moldau schränkt Russland die Einfuhr von Fleisch aus dem Nachbarland drastisch ein. Moldau habe "in großem Maße gegen die russischen Veterinär- und Sanitär-Auflagen sowie gegen die Normen der Zollunion" verstoßen, erklärte die russische Veterinärbehörde Rosselchosnadsor am Donnerstag. Die neue Regelung werde ab dem 5. Juli gelten. Rind-, Schweine-, Lamm- und Pferdefleisch aus Moldau darf demnach nicht mehr in handelsüblichen Portionen nach Russland importiert werden, sondern nur noch in der Größe von mindestens einem Viertel des geschlachteten Tieres.

