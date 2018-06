Pretoria (AFP) Im Mordprozess gegen den südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius hat die Verteidigung am Donnerstag ihren vermutlich letzten Zeugen aussagen lassen. Der medizinische Betreuer des südafrikanischen Teams bei den Paralympics 2012 in London, Wayne Derman, schilderte den am Unterschenkel amputierten Athleten als gespaltene Persönlichkeit, der sich allen seinen sportlichen Erfolgen zum Trotz wegen seiner Behinderung außergewöhnlich verletzlich fühlte. "Sie stehen vor dem Paradox eines Menschen, der in höchstem Maße fähig, aber auch erheblich behindert ist", sagte der Mediziner, der Pistorius jahrelang betreut hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.